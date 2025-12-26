L’uscita di scena di una moneta spesso coincide con il momento di massima attenzione da parte del mercato. È quanto accaduto al penny statunitense, il centesimo di dollaro che la Zecca degli Stati Uniti ha smesso di coniare nel novembre scorso dopo oltre 230 anni di produzione continua. La fine della coniazione ha acceso l’interesse di collezionisti e investitori, culminato in un’asta senza precedenti che ha trasformato gli ultimi penny in veri e propri asset da collezione. L’asta record degli ultimi penny. La scorsa settimana la casa d’aste Stack’s Bowers Galleries ha messo all’incanto gli ultimi penny mai coniati, realizzando un incasso complessivo di 16,76 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Asta record per gli ultimi penny negli Stati Uniti, incasso di 15,4 milioni di euro

Leggi anche: Perché per entrare negli Stati Uniti si dovrà mostrare cosa si è fatto sui social negli ultimi 5 anni

Leggi anche: I Google Pixel 10 segnano un record di vendite storico negli Stati Uniti

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Addio al CENTESIMO USA: 800.000 dollari per un set di PENNY OMEGA; Addio al penny: aste record per gli ultimi centesimi americani; Il 2025 è stato l' anno in cui tutti abbiamo cercato di non morire.

Asta record per gli ultimi penny negli Stati Uniti, incasso di 15,4 milioni di euro - Un valore di 15,4 milioni di euro per una moneta che ha fatto la storia ... quifinanza.it