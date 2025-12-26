Assunzioni Inps in arrivo 2200 posti di lavoro | il concorso e i profili richiesti

L'Inps assume. Il consiglio di amministrazione dell'ente previdenziale ha deciso nelle sedute del 26 novembre, del 3 e del 17 dicembre 2025 l'assunzione di circa 2200 nuovi dipendenti, un numero che si va ad aggiungere alle selezioni per altre 2.600 assunzioni già in corso.Assunzioni Inps anche a. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

