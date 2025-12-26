Assicurazioni catastrofali per le Pmi la scadenza è il 31 dicembre 2025 Rischi e sanzioni | un vademecum per non sbagliare

Negli ultimi anni l’Italia è stata colpita da terremoti, alluvioni, frane e altri eventi estremi che hanno causato perdite miliardarie per il tessuto produttivo. Un’analisi dell’istituto mUp Research riferita all’autunno 2024 ha rilevato che più di 278 mila imprese hanno subìto danni legati a calamità naturali nell’anno precedente, con perdite stimate in circa tre miliardi di euro. Nel nostro Paese il tessuto economico maggiormente esposto a questo tipo di rischi e con poche tutele è quello delle piccole medie imprese, che rappresentano la maggioranza delle aziende. Segue un’analisi degli esperti di Partner d’Impresa, – realtà che supporta la crescita e la sicurezza delle imprese attraverso un team interdisciplinare di professionisti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali, cosa cambia per le Pmi dal 31 dicembre 2025

Acconto Iva in scadenza il 29 dicembre, come si calcola e chi rischia sanzioni

