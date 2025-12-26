Assegno unico 2026 | tutte le date dei pagamenti mese per mese

Tra date da segnare e importi rivalutati, per le famiglie che ricevono l’Assegno unico e universale (Auu) il 2026 arriva con un doppio promemoria: quando aspettarsi gli accrediti mese per mese e quali sono i valori di riferimento legati all’Isee. L’Inps lo chiarisce nel messaggio n. 39312025, con un calendario che riguarda le prestazioni che non hanno subito variazioni. Ecco tutto ciò che c'è da sapere. Le date di accredito. Le rate da gennaio a dicembre 2026 saranno accreditate in queste date: 21-22 gennaio, 19-20 febbraio, 19-20 marzo, 20-21 aprile, 20-21 maggio, 18-19 giugno, 20-21 luglio, 18-19 agosto, 21-22 settembre, 21-22 ottobre, 19-20 novembre, 16-17 dicembre. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

