Assegnato il premio Gino Bolla agli studenti più meritevoli

Il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze (ccrr) è un progetto di partecipazione democratica che coinvolge studenti delle scuole secondarie di primo grado per avvicinarli alla vita pubblica, educarli ai diritti, ai doveri e far esprimere le loro idee su temi locali, proponendo progetti. 🔗 Leggi su Padovaoggi.itImmagine generica

Assegnato il premio "Gino Bolla" agli studenti più meritevoli - A ridosso del Natale si è tenuta a Saonara la cerimonia nel corso della quale è stato proclamato anche il consiglio comunale delle ragazze e i ragazzi che rimarranno in carica un anno. padovaoggi.it

