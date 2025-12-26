Ascolti TV Total Audience | Giovedì 25 Dicembre 2025 Un Posto al Sole +30K
Nella serata di ieri, giovedì 25 dicembre 2025, in total audience su Rai1 Stanotte a. Torino ha interessato 3.157.000 spettatori pari al 21,02% di share. Su Canale5 Concerto di Natale ha conquistato 1.846.000 spettatori con uno share del 14,5%. Su Rai2 Il ritorno di Mary Poppins intrattiene 883.000 spettatori pari al 5,61%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale incolla davanti al video 1.284.000 spettatori con l’8,68%. Su Rai3 Soul segna 604.000 spettatori (3,43%). Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza 702.000 spettatori (4,2%). Su La7 Parenti serpenti raggiunge 525.000 spettatori e il 3,16%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com
Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 2 Ottobre 2025. Fenomeno La Forza di una Donna (+79K) che passa dal 25.79 al 26.22%
Leggi anche: Ascolti TV Total Audience | Giovedì 4 Dicembre 2025. Lazio-Milan (+133K) domina la crescita della serata
Ascolti tv ieri giovedì 18 dicembre chi ha vinto tra Un Professore, Grande Fratello, Supercoppa e Ore 14; Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 17 Dicembre 2025. Un Professore (+78K e +52K) sale al 20.06-23.21%; Ascolti TV Total Audience | Martedì 23 Dicembre 2025. Il Paradiso delle Signore (+62K) cresce più di tutti; Ascolti TV Total Audience | Mercoledì 24 Dicembre 2025. Le soap crescono più di tutti.
Ascolti tv, Natale davanti allo schermo: Stanotte a Torino conquista la serata, poi musica, cinema e La Corrida - Su Italia 1 il film Harry Potter e la pietra filosofale ha fatto registrare una ... affaritaliani.it
Ascolti tv, Alberto Angela re dell'Auditel a Natale, Harry Potter vola sul podio - Gli ascolti della sera di Natale 2025 vedono in prime time su Rai1 Stanotte a Torino con Alberto Angela conquistare una media di 3. iltempo.it
Ascolti tv ieri giovedì 25 dicembre, chi ha vinto tra Concerto di Natale e Stanotte a Torino di Alberto Angela - Ascolti tv giovedì 25 dicembre 2025, sfida Auditel in 1^ serata con Il Concerto di Natale in Vaticano che affronta Stanotte a Torino di Alberto Angela ... virgilio.it
#AscoltiTV Total Audience | Martedì 23 Dicembre 2025. #IlParadisodelleSignore (+62K) cresce più di tutti. Segue #LaForzadiunaDonna con l'episodio delle 16:10 (+50K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen x.com
#Ascolti TV Total Audience | Martedì 23 Dicembre 2025. #IlParadisodelleSignore (+62K) cresce più di tutti. Segue #LaForzadiunaDonna con l'episodio delle 16:10 (+50K) nella classifica dei programmi più visti ieri in streaming su small screen - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.