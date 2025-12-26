Nella serata di ieri, giovedì 25 dicembre 2025, in total audience su Rai1 Stanotte a. Torino ha interessato 3.157.000 spettatori pari al 21,02% di share. Su Canale5 Concerto di Natale ha conquistato 1.846.000 spettatori con uno share del 14,5%. Su Rai2 Il ritorno di Mary Poppins intrattiene 883.000 spettatori pari al 5,61%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale incolla davanti al video 1.284.000 spettatori con l’8,68%. Su Rai3 Soul segna 604.000 spettatori (3,43%). Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza 702.000 spettatori (4,2%). Su La7 Parenti serpenti raggiunge 525.000 spettatori e il 3,16%. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV Total Audience | Giovedì 25 Dicembre 2025. Un Posto al Sole +30K

