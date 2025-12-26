Ascolti tv per la notte di Natale | Il Volo sul podio ma dietro la messa del Papa e Una poltrona per due

L'anno scorso erano stati i primi in assoluto, con oltre 3 milioni di telespettatori, vincendo la sfida Auditel del 24 dicembre. In quell'occasione, su Canale 5, il trio de Il Volo batteva tutti grazie alla messa in onda del concerto registrato nella Valle dei Templi, overture di Capitale.

