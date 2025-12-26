Nella serata di ieri, giovedì 25 dicembre 2025, su Rai1 Stanotte a. Torino ha interessato.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Concerto di Natale ha conquistato.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Il ritorno di Mary Poppins intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Soul segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Parenti serpenti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Jumanji ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove La Corrida raduna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 25 Dicembre 2025

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 25 dicembre: Stanotte a Torino, Concerto di Natale

Leggi anche: Ascolti TV | Giovedì 4 Dicembre 2025

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ascolti tv giovedì 25 dicembre | Stanotte a Torino Concerto di Natale; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 25 dicembre 2025.

Ascolti tv del 25 dicembre, Alberto Angela sfida il Concerto di Natale - I dati degli ascolti tv del 25 dicembre: il documentario di Alberto Angela sfida il Concerto di Natale con Federica Panicucci ... dilei.it