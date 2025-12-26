Nella serata di ieri, giovedì 25 dicembre 2025, su Rai1 Stanotte a. Torino ha interessato 3.140.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Concerto di Natale ha conquistato 1.841.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Il ritorno di Mary Poppins intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 Soul segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Parenti serpenti raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 Jumanji ottiene.000 spettatori (%). 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Giovedì 25 Dicembre 2025. Stanotte a Torino domina (21%), Concerto di Natale fermo al 14.5%, La Corrida chiude al 4.9%

Leggi anche: ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025: STANOTTE A TORINO (21%), CONCERTO DI NATALE (14,5%), HARRY POTTER (8,7%), AFFARI TUOI (22,8%) RAGGIUNGE LA RUOTA (24,2%)

Leggi anche: Ascolti tv giovedì 25 dicembre: Stanotte a Torino, Concerto di Natale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv giovedì 25 dicembre | Stanotte a Torino Concerto di Natale; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 25 dicembre 2025.

Ascolti tv del 25 dicembre, Alberto Angela sfida il Concerto di Natale - I dati degli ascolti tv del 25 dicembre: il documentario di Alberto Angela sfida il Concerto di Natale con Federica Panicucci ... dilei.it