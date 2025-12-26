Nella serata di ieri, giovedì 25 dicembre 2025, su Rai1 Stanotte a. Torino ha interessato 3.140.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale5 Concerto di Natale ha conquistato 1.841.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Il ritorno di Mary Poppins intrattiene 878.000 spettatori pari al 5.6%. Su Italia1 Harry Potter e la pietra filosofale incolla davanti al video 1.275.000 spettatori con l’8.7%. Su Rai3 Soul segna 601.000 spettatori (3.4%). Su Rete4 Natale a tutti i costi totalizza 699.000 spettatori (4.2%). Su La7 Parenti serpenti raggiunge 524.000 spettatori e il 3.2%. Su Tv8 Jumanji ottiene 298. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Ascolti TV | Giovedì 25 Dicembre 2025. Stanotte a Torino al Top con 21%, Concerto di Natale al 14.5%

Ascolti tv giovedì 25 dicembre | Stanotte a Torino Concerto di Natale; Programmi TV del pomeriggio di oggi | giovedì 25 dicembre 2025.

