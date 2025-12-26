ascolti tv del 25 dicembre alberto angela sfida il concerto di natale

Continua anche nella sera di Natale la sfida degli ascolti tv: giovedì 25 dicembre infatti Rai e Mediaset hanno schierato i loro cavalli di battaglia in uno scontro diretto che promette scintille. Da un lato su Rai1 andava in onda Stanotte a Torino, documentario sulla raffinata città sabauda condotto da Alberto Angela. Dall’altro, su Canale5, Federica Panicucci conduceva il Concerto di Natale in Vaticano, con la partecipazione dell’Orchestra Italiana del Cinema diretta dal maestro Pennino. Vari i palinsesti anche delle altre reti, dedicati principalmente alle famiglie: su Rai2 l’appuntamento era Il ritorno di Mary Poppins, film con protagonista Emily Blunt, mentre Rai3 proponeva le puntate della soap di successo Un posto al sole. 🔗 Leggi su Dilei.it

