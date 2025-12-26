Ascolti tv Alberto Angela re dell' Auditel a Natale Harry Potter vola sul podio

Gli ascolti della sera di Natale 2025 vedono in prime time su Rai1 Stanotte a Torino con Alberto Angela conquistare una media di 3.140.000 spettatori pari al 21.0% di share, vincendo nettamente la serata, mentre su Canale5 il Concerto di Natale con Federica Panicucci ha segnato una media di 1.841.000 teste pari al 14.5%. Su Rai2, il film Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt ha siglato una media di 878.000 individui all'ascolto pari al 5.6% di share; su Rai3 il film Soul ha invece ottenuto 601.000 spettatori pari al 3.4%. Su Rete4 il film Natale a tutti i costi con Christian De Sica e Angela Finocchiaro ha divertito una media di 699. 🔗 Leggi su Iltempo.it

