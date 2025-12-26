Ascolti TV 26 Dicembre 2025 | i dati Auditel della prima serata
Ascolti TV 26 Dicembre 2025 – Come ogni mattina, ecco i dati Auditel ufficiali della prima serata di ieri venerdì 26 dicembre 2025. Gli ascolti TV del 26 Dicembre 2025 hanno visto la sfida tra un mix di fiction, cinema, talk e intrattenimento. Rai 1 ha puntato su Le note del Natale, mentre Canale 5 ha risposto con il La Ruota Della Fortuna. Italia 1 ha offerto Harry Potter E La Camera Dei Segreti, Rete 4 e La7 hanno invece proposto Notting Hill e The Millionaire. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. 🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com
Leggi anche: Ascolti TV 26 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Leggi anche: Ascolti TV 26 Ottobre 2025: i dati Auditel della prima serata
Cosa vedere in tv a Natale e Santo Stefano: la programmazione di Rai e Mediaset; Ascolti tv: domina Alberto Angela a Torino, grande risultato per Harry Potter; Ascolti tv ieri martedì 23 dicembre chi ha vinto tra Cena di Natale, Io sono Farah, È sempre Cartabianca; Ascolti tv per la notte di Natale: Il Volo sul podio insieme alla messa del Papa e a Una poltrona per due.
Ascolti tv ieri 26 dicembre 2025: dati Auditel e share tv per la fascia di prima serata. - Ascolti tv ieri 26 dicembre 2025: i dati sugli ascolti della prima serata di venerdì 26 dicembre 2025. mam-e.it
Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale - La sfida tra Rai 1 con Stanotte a Torino di Alberto Angela e il Concerto di Natale, in onda su Canale5, condotto ... fanpage.it
Ascolti tv ieri (25 dicembre), Alberto Angela doppia Federica Panicucci: il confronto impietoso - Tutti i dettagli sui programmi più in voga della scorsa serata: il Natale televisivo tra tradizione, film per tutta la famiglia e scelte ormai riconoscibili del pubblico. libero.it
Ascolti Auditel del 25 dicembre 2025: Stanotte a Torino vince la serata di Natale Nel giorno di Natale la televisione italiana ha registrato un netto predominio di Rai 1 nella prima serata di giovedì 25 dicembre 2025. Lo speciale natalizio Stanotte a Torino, cond - facebook.com facebook
Pagelle ascolti tv sabato 20 dicembre: vince Ballando con le Stelle con il 31.7%, poi la replica de Il Volo (13.4%). Gerry Scotti al 25.5% x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.