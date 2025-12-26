ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025 • GIOVEDÌ •. Gli ascolti tv di giovedì 25 dicembre 2025 con Stanotte a Torino, il Concerto di Natale e il primo Harry Potter. Tra poco tutti i dati. GRUPPI R A I 24H – x PT – x M E D I A S E T 24H – x PT – x Linea Verde – x Tg1 – x UnoMattina – x A Sua Immagine – x Santa Messa del Papa – x Concerto di Natale da Assisi – x Tg1 – x Tg1 Economia – x La Volta Buona Story – x Tg1 – x Zecchino d’Oro: La Festa del Natale – x L’Eredità – x L’Eredità – x Tg1 – x Affari Tuoi – x Stanotte a Torino – 3140 21.00 Stanotte a Torino – x A Natale Cambio Vita – x Prima Pagina Tg5 – x Tg5 – x Il Natale Che Non Ti Aspetti – x Simboli Naturali del Natale – x Santa Messa del Papa – x Le Storie di Melaverde – x Melaverde Editing – x Tg5 – x La Forza di Una Donna – non in onda Il Volo: Incanto di Natale – x A Passo di Danza – x Caduta Libera – x Caduta Libera – x Tg5 – x Gira La Ruota + La Ruota della Fortuna – x + x Concerto di Natale – 1841 14. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025: STANOTTE A TORINO (21%), CONCERTO DI NATALE (14,5%), HARRY POTTER (8,7%), AFFARI TUOI (22,8%) RAGGIUNGE LA RUOTA (24,2%)

Leggi anche: Ascolti tv 25 dicembre 2025: Stanotte a Torino, Concerto di Natale, Affari tuoi, La Ruota della Fortuna | Dati Auditel

Leggi anche: ASCOLTI TV 25 DICEMBRE 2025: STANOTTE A TORINO, CONCERTO DI NATALE, HARRY POTTER, IL RITORNO DI MARY POPPINS

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Ascolti tv del 25 dicembre, Alberto Angela sfida il Concerto di Natale; Ascolti TV 24 dicembre, chi ha vinto la sfida tra la Santa Messa di Natale, Il Volo e Una Poltrona per due; Ascolti tv, oltre 2 milioni di spettatori per la messa di Leone XIV alla vigilia di Natale; Ascolti tv ieri mercoledì 24 dicembre, chi ha vinto tra Il Volo, la Santa Messa e Una poltrona per due.

Ascolti tv giovedì 25 dicembre: chi ha vinto tra Stanotte a Torino di Alberto Angela e il concerto di Natale - La sfida tra Rai 1 con Stanotte a Torino di Alberto Angela e il Concerto di Natale, in onda su Canale5, condotto ... fanpage.it