Arsenal–Brighton | preview news e probabili formazioni Gunners primi e imbattuti in casa Seagulls a caccia di gol

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ Emirates va in scena una sfida che mette a confronto due squadre con identità nette: Arsenal e Brighton. I Gunners arrivano da capolista e con un rendimento interno quasi perfetto, mentre i Seagulls cercano un colpo che ridarebbe slancio a una stagione fatta di buone prestazioni ma anche di qualche passaggio a vuoto, soprattutto sul piano offensivo. Il calendario fitto delle feste porta con sé una parola chiave: gestione. Rotazioni, energie, dettagli. E in partite come questa, spesso, a fare la differenza è la capacità di restare lucidi quando la stanchezza si fa sentire. Arsenal: solidità, ritmo e ambizione titolo. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

Arsenal–Brighton: preview, news e probabili formazioni. Gunners primi e imbattuti in casa, Seagulls a caccia di gol

