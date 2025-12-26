Arrone incidente stradale nel bosco | salvate due persone

Nella serata del 26 dicembre Carabinieri, Vigili del Fuoco, Croce Verde e anche l'elicottero Nibbio si sono mossi nei soccorsi per un incidente stradale nella frazione di Castiglioni Alto, nel comune di Arrone.Un'automobile con a bordo due uomini si è ribaltata nel bosco in una zona impervia, con. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

