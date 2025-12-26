arrestati 115 terroristi volevano fare strage dei turisti di capodanno

In vista delle festività di fine anno, le autorità turche hanno sferrato un duro colpo alla rete dello Stato Islamico. In una vasta operazione coordinata a livello nazionale, la polizia ha arrestato 115 presunti membri dell'Isis, accusati di attentati terroristici in occasione del Natale e del Capodanno. La Procura di Istanbul, che ha emesso in totale 137 mandati di cattura, ha reso noto che le indagini hanno svelato un piano mirato a colpire obiettivi sensibili in Turchia, con particolare riferimento a individui non musulmani. Secondo gli investigatori, i sospettati erano in costante contatto con operativi nelle zone di conflitto attive dell'organizzazione terroristica. 🔗 Leggi su Iltempo.it

