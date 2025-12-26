Armi denaro e pressioni sugli Usa | così gli ex generali di Assad complottano contro al-Sharaa

Ad oltre un anno dalla caduta di Bashar al Assad, i generali e le spie dell'ex dittatore siriano tramano per riprendersi Damasco, o almeno una parte del Paese sfiancato da oltre un decennio di guerra civile. A riportare i piani degli esponenti del capo del regime deposto l'8 dicembre del 2024 è il New York Times che ha avuto accesso alla trascrizione di telefonate, messaggi e chat di gruppo condivise da attivisti siriani. Le fonti del quotidiano Usa sostengono di aver hackerato i telefoni dei principali comandanti di Assad prima del crollo della dittatura e di averli monitorati da quel momento in poi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

