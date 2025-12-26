Argento prima volta oltre 75 $ l' oncia
9.06 L'argento ha superato per la prima volta i 75 dollari l'oncia, coi metalli preziosi e industriali che hanno raggiunto massimi senza precedenti a fine anno, spinti dall'incertezza economica e geopolitica. Anche l'oro ha toccato un massimo storico a 4.531,04 dollari e +70% nell' anno. A spingerlo l'ottimismo sul fatto che la Federal Reserve continuerà a tagliare i tassi e le crescenti tensioni tra Usa e Venezuela. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Leggi anche: Il prezzo dell’oro ai massimi storici: supera per la prima volta i 4mila dollari l’oncia
Leggi anche: L’oncia supera i 4.000 dollari, oro oltre ogni record
Metalli preziosi in rally: argento e platino ai massimi storici, oro vicino al record; Oro da record: oltre 4.500 dollari nel 2025. Argento ai massimi storici: perché il rally non si ferma; Oro, nuovo record oltre 4.400 dollari all'oncia, su anche l'argento. Il 2025 miglior anno dal 1979 per i metalli: ecco perché; Argento oltre 75$: l’anno dei record che riscrive i metalli.
Argento, l'analisi tecnica: nuovi massimi storici oltre 70 dollari - Nuovo strappo rialzista per il Silver future (scadenza marzo 2026), che stamattina ha raggiunto la soglia psicologica dei 70 dollari per la prima volta nella sua storia, prima di tornare parzialmente ... milanofinanza.it
L'argento sale per la prima volta sopra i 75 dollari all'oncia - Sono le conseguenze dell'incertezza economica e geopolitica che spinge in alto i beni rifugio ... altoadige.it
Oro di nuovo vicino al record, argento oltre 66 dollari e platino ai massimi dal 2008 - A sostenerlo un boom di investimenti e nel caso del platino anche il parziale dietrofront della Ue sulle auto elettriche ... msn.com
L'ARGENTO RAGGIUNGE I 59,65 DOLLARI | Obiettivo di Bank of America: 65 DOLLARI! L'offerta è final...
L'argento per la prima volta sopra i 75 dollari all'oncia. Massimo storico anche per l'oro. Sono le conseguenze dell'incertezza economica e geopolitica. - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.