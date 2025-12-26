Arezzo, anno del Signore 2025. Mentre qualcuno piange miseria e si batte il petto dicendo “un se campa più”, all’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Arezzo hanno fatto du’ conti e il risultato è questo: 4.000 sanzioni, oltre un milione di euro di multe e più di 700 lavoratori salvati dal girone dell’inferno. Altro che crisi: qui si lavorava a nero pece. Un terzo dei lavoratori trovati era senza contratto, la metà senza le minime tutele su salute e sicurezza. Gente mandata a lavorare come se fosse nel Medioevo: niente formazione, niente visite mediche, macchinari truccati e pure le telecamere messe a spiare come al Grande Fratello, ma senza permesso. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Arezzo, il lavoro nero vien fuori come l’unto: 4mila multe, un milione d’euro e imprenditori col sudore freddo

