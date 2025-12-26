Harry e Meghan cambiano volto alla Archewell, la fondazione nata cinque anni fa dopo la Megxit. Un mutamento solo apparentemente superficiale, dietro al quale vi sarebbero motivi di natura economica, ma anche la volontà di attuare un rebranding dell’associazione. La Archewell, infatti, starebbe attraversando da tempo una fase critica. L’impressione, però, è che questa trasformazione faccia parte dell’eterna ricerca di un’identità dei duchi fuori dall’influenza della Corona e, contemporaneamente sia un tentativo di emulazione della monarchia, di ricreare a Montecito il riflesso della corte britannica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Archewell cambia nome, ma non i problemi: perché Harry e Meghan sono a un bivio

Leggi anche: Meghan Markle dopo la figuraccia cambia look ed esce con Harry ma lui non è convinto

Leggi anche: Meghan markle e prince harry cercano il relax dopo i problemi di hollywood

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Archewell cambia nome, ma non i problemi: perché Harry e Meghan sono a un bivio - Un mutamento solo apparentemente superficiale, dietro al quale vi sarebbero motivi di natura economica, ... ilgiornale.it