Archewell cambia nome ma non i problemi | perché Harry e Meghan sono a un bivio
Harry e Meghan cambiano volto alla Archewell, la fondazione nata cinque anni fa dopo la Megxit. Un mutamento solo apparentemente superficiale, dietro al quale vi sarebbero motivi di natura economica, ma anche la volontà di attuare un rebranding dell’associazione. La Archewell, infatti, starebbe attraversando da tempo una fase critica. L’impressione, però, è che questa trasformazione faccia parte dell’eterna ricerca di un’identità dei duchi fuori dall’influenza della Corona e, contemporaneamente sia un tentativo di emulazione della monarchia, di ricreare a Montecito il riflesso della corte britannica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche: Meghan Markle dopo la figuraccia cambia look ed esce con Harry ma lui non è convinto
Leggi anche: Meghan markle e prince harry cercano il relax dopo i problemi di hollywood
Archewell cambia nome, ma non i problemi: perché Harry e Meghan sono a un bivio - Un mutamento solo apparentemente superficiale, dietro al quale vi sarebbero motivi di natura economica, ... ilgiornale.it
Harry e Meghan al verde? Archewell in crisi, restano due dipendenti - L’organizzazione non profit creata da Harry e Meghan Markle si è drasticamente ridimensionata, arrivando a contare solo due dipendenti attivi do ... msn.com
«A nome dell'ufficio del principe Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, e di Archewell, vi auguriamo delle felici feste e un gioioso anno nuovo. » Negli ultimi tempi, Meghan Markle e il principe Harry sono sempre più presenti online e non sono da soli: - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.