Apocalisse di gelo e neve in Siberia -56 gradi
Stop alle scuole, asili chiusi, cittadini spesso bloccati nelle proprie abitazioni con montagne di neve davanti alle porte. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Apocalisse di ghiaccio in Siberia, -56° la temperatura più bassa del pianeta in zone abitate
VIGILIA E NATALE CON TEMPO DECISAMENTE PERTURBATO...MA L INVERNO CONTINUA A "BALBETTARE E LATITARE" !! In queste ore sentiamo e leggiamo "di tutti i colori", anche sui media nazionali... Per esempio..."Freddo e gelo" in Italia.. Facci - facebook.com facebook
