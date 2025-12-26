Apocalisse di gelo e neve in Siberia -56 gradi | i video

(Adnkronos) – Apocalisse di gelo, neve e vento in Siberia. Nella Jacuzia, in particolare, sono stati registrate temperature fino a -56 gradi, le più basse in assoluto nel mondo in questo momento. Alcune aree, come il villaggio di Tiksi, sono state investite da tempeste di neve che si sono protratte per 48-72 ore. Le condizioni estreme .

