Aperture musei e mostre a Roma il 26 dicembre 2025
MUSEI STATALI. Centro archeologico Colosseo, Foro Romano, Palatino e Domus Aurea Aperto con orario di visita regolare.. Museo Nazionale Romano Aperto (ultimo ingresso ore 18).. Terme di Caracalla Aperte (orario regolare).. Mausoleo di Cecilia Metella, Villa dei Quintili, Santa Maria Nova Aperti (dalle 9.00 alle 16.30).. Galleria Borghese Aperta (dalle ore 10.00 alle 14.00, con prenotazione obbligatoria).. Galleria Nazionale di Arte Antica Palazzo Barberini e Palazzo Corsini: controllare aperture straordinarie segnalate (alcuni spazi aperti).. Museo Nazionale di Palazzo Venezia – VIVE Aperto (orario regolare). 🔗 Leggi su Funweek.it
