Aperitivo di Natale esplode la violenza | ristoratore ferito

Notte di violenza ad Avellino nel pomeriggio della Vigilia di Natale. Un ristoratore avellinese è rimasto gravemente ferito al volto al termine di un'aggressione avvenuta all'esterno del suo locale, situato nel centro Tuka di via Cannaviello. Secondo una prima ricostruzione, alcuni minorenni si sarebbero introdotti all'interno della galleria commerciale per ripararsi dalla pioggia. I giovani, in possesso di bottiglie di alcol e bicchieri di vetro, avrebbero iniziato a bivaccare e ad alzare i toni, creando una situazione di potenziale pericolo per i clienti presenti. Il titolare del locale, inaugurato da poche settimane, sarebbe intervenuto insieme a un collaboratore per chiedere al gruppo di allontanarsi e spostarsi all'esterno, con l'obiettivo di tutelare la sicurezza all'interno dell'attività.

