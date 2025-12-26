Aperistorico | mercatini musica e cibo per il Natale Sandonacese
SAN DONACI - Dopo il successo delle passate edizioni, il centro storico di San Donaci tornerà a rivivere la magica atmosfera natalizia con l'appuntamento fisso del Natale Sandonacese. Sabato 27 dicembre 2025, a partire dalle 19:00 e con ingresso libero, la Pro Loco di San Donaci organizza la. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
APERISTORICO STATE OF MIND PRO LOCO SAN DONACI, con il patrocinio del Comune di San Donaci, organizza la quarta edizione di... APERISTORICO sabato 27/12/2025 a partire dalle ore 19:00 Centro Storico di San Donaci A facebook
