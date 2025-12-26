Aosta ragazza morta nel lago identificata | Attesa per l' autopsia ipotesi incidente
Potrebbe essere scivolata sulla riva ghiacciata, finendo nel laghetto. Sul posto sono state trovate infatti solo le sue orme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
Leggi anche: Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio
Leggi anche: Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio
Identificata l'aquilana trovata morta in un lago in Valle d’Aosta; Trovata morta nel lago: era scomparsa dopo essere uscita dal lavoro, forse scivolata per il ghiaccio. La vittima aveva 32 anni; Giovane donna morta vicino lago ad Aosta; Scivola sul ghiaccio e finisce nel lago: trovata morta una donna di 32 anni a Champoluc.
Trovata morta nel lago ghiacciato, come è morta Laura Vietri: l'auto parcheggiata a 100 metri da casa e l'ultima cena con i colleghi - Laura Vietri era una 32enne originaria di Santa Barbara, frazione de L'Aquila, impiegata come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc, in Valle d'Aosta. leggo.it
Aosta, ragazza morta nel lago, identificata | Attesa per l'autopsia, ipotesi incidente - Si chiamava Laura Vietri, di 32 anni, residente all'Aquila, la donna trovata morta il 23 dicembre in un lago di località Pilaz, a Champoluc (Aosta). msn.com
Aquilana trovata morta in un lago in Valle d’Aosta: si chiamava Laura Vietri - È di Laura Vietri, 33 anni, originaria di Santa Barbara a L’Aquila, il corpo della donna recuperato ieri in un lago della località Pilaz, a Champoluc, in Valle d’Aosta. laquilablog.it
E’ accaduto nella serata di ieri, domenica 15 dicembre, ad Aosta. La ragazza stava litigando con un’altra persona e la Volante è intervenuta. Oltre ad inveire, ha colpito i poliziotti. Arresto per resistenza a pubblico ufficiale e denuncia per oltraggio e lesioni. #ao - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.