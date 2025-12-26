Potrebbe essere scivolata sulla riva ghiacciata, finendo nel laghetto. Sul posto sono state trovate infatti solo le sue orme. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Aosta, ragazza morta nel lago, identificata | Attesa per l'autopsia, ipotesi incidente

Leggi anche: Esce e sparisce nel nulla, 32enne trovata morta nel lago in Valle d’Aosta: scivolata per il ghiaccio

Trovata morta nel lago ghiacciato, come è morta Laura Vietri: l'auto parcheggiata a 100 metri da casa e l'ultima cena con i colleghi - Laura Vietri era una 32enne originaria di Santa Barbara, frazione de L'Aquila, impiegata come stagionale in un locale sulle piste da sci a Champoluc, in Valle d'Aosta. leggo.it