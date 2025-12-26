Anziano travolto da un’auto dopo la messa di Natale | si costituisce una ragazza di 21 anni

La notte di Natale a Leini, in provincia di Torino, ha visto la morte di un uomo di 75 anni, investito da un’auto pirata mentre stava tornando dalla messa di mezzanotte. La vittima, Claudio Pogliano, geometra in pensione, stava attraversando le strisce pedonali quando è stato travolto dalla Fiat Grande Punto. L’automobilista, una ragazza di 21 anni, non si è fermata per prestare soccorso e ha abbandonato il veicolo, fuggendo dalla scena. Tuttavia, dopo un giorno di indagini da parte dei carabinieri, la giovane si è costituita, ammettendo la sua responsabilità. L’immediato intervento dei soccorsi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

