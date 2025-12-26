Anziano investito e ucciso nel Torinese si costituisce ragazza di 21 anni che era fuggita

(Adnkronos) – Si è costituita ai carabinieri una giovane ventunenne che, nella notte di Natale, aveva travolto sulle strisce pedonali e ucciso un settantacinquenne a Leinì, nel torinese, per poi darsi alla fuga. La vittima, trascinata per più di venti metri, era morta sul colpo. La giovane ha fornito anche le indicazioni necessarie per ritrovare .

