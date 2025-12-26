Antonio Medugno ha denunciato Alfonso Signorini per violenza sessuale ed estorsione
Come anticipato nei giorni scorsi da Fabrizio Corona, Antonio Medugno avrebbe formalizzato una querela nei confronti di Alfonso Signorini, ipotizzando i reati di violenza sessuale ed estorsione, il giorno 24 dicembre. A riportarlo è l’ Ansa, secondo cui l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, assistito dagli avvocati Cristina Morrone e Giuseppe Pipicella, avrebbe chiesto alla Procura di valutare anche l’eventuale coinvolgimento o le responsabilità di soggetti terzi. Antonio Medugno, ospite di Fabrizio Corona nell’ultima puntata di Falsissimo, ha confermato lo scambio di messaggi con Signorini, avvenuto mesi prima del suo ingresso nella Casa del Grande Fratello. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
