Jimmy Kimmel è tornato in tv a polemizzare per la sua uscita di scena durata alcuni mesi ma non negli Stati Uniti, dove il suo programma è stato sospeso a settembre a casa delle sue esternazioni sulla morte di Charlie Kirk. Il suo spettacolo è stato scelto da Channel 4, emittente inglese, che trasmette ogni anno dal 1993 un discorso di Natale alternativo a quello del monarca britannico. Kimmel è un volto molto popolare della tv americana, è la star di alcun dei più famosi "late-night show", spettacoli di enorme successo sulle tv d'oltreoceano, che fanno della provocazione uno dei loro cavalli di battaglia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Anno buono per il fascismo". Il nuovo attacco di Kimmel a Trump dalla tv inglese

Il comico Usa Kimmel, 'il 2025 anno molto buono per il fascismo'; Il discorso del comico Usa Jimmy Kimmel ai britannici: “Il 2025 un anno fantastico per il fascismo”; “Dal punto di vista del fascismo, questo è stato davvero un buon anno”.

