anna scavuzzo la fedelissima di beppe sala che agita la sinistra

C’è chi già inizia a storcere il naso dopo le parole rilasciate dalla vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, sulla sua possibile corsa alle prossime amministrative. Lei non si nasconde più, non ci gira più attorno. La confessione rilasciata al Corriere della Sera apre già le prime polemiche. Certo, era evidente che la numero due di Palazzo Marino avesse in questi mesi preparato il terreno, ma ora è certezza. È stata lei a prendere in mano le redini del parlamentino milanese a seguito delle vicende giudiziarie che hanno colpito la giunta, assumendo anche le deleghe all’Urbanistica dopo la maxi inchiesta che ha travolto la città coinvolgendo l’assessore Tancredi e anche il sindaco Sala. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

