Angelus Santo Stefano Papa | Chi crede nella pace viene ridicolizzato

Durante l’Angelus di oggi, in occasione della festa di santo Stefano, Papa Leone XIV ha ricordato l’esempio del primo martire del cristianesimo, che ha anteponendo la pace e i poveri alla paura ed all’egoismo. Dalla finestra dello studio privato del Palazzo Apostolico Vaticano il Papa nel rivolgersi ai fedeli presenti in piazza San Pietro si è soffermato sulla figura di Santo Stefano, che con coraggio diede la vita come primo testimone della fede cristiana, per garantire che ancora oggi “dovunque nel mondo c’è chi sceglie la giustizia anche se costa, chi antepone la pace alle proprie paure, chi serve i poveri invece di sé stesso”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

