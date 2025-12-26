Angelo Rinaldi imprenditore di successo | inaugurata strada in suo onore

È stata inaugurata a Giffoni Valle Piana, una strada della zona P.I.P. ad “Angelo Rinaldi”, noto pioniere dell’imprenditoria giffonese.La storiaNato tra le due guerre mondiali, in una realtà fortemente agricola, Rinaldi ebbe il coraggio e la visione di dare vita al primo insediamento industriale. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

