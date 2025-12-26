Andrea Lintozzi | Vorrei la pace e credo nell?amore in ogni sua forma Mi appassionano la magia e l?Oriente la mia ossessione è il lavoro
Nei panni di un poliziotto, il 26enne romano Andrea Lintozzi è nel cast di?Suore fuori controllo? al Teatro de? Servi a Roma, dal 26 dicembre all?11 gennaio. 🔗 Leggi su Leggo.it
