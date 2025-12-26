Andrea Bocelli e il figlio Matteo accanto a Snoop Dog i due artisti a sorpresa cantano al Super Bowl di Natale
Andrea Bocelli e il figlio Matteo, ospiti speciali dell'evento sportivo di Natale organizzato da Netflix e visto in tutto il mondo da milioni di persone. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche: Usa, Andrea e Matteo Bocelli protagonisti con Snoop Dogg al ‘Netflix Nfl Christmas Day’
Leggi anche: Tra gli artisti che omaggeranno "Big Luciano" ci sono Andrea Bocelli, Angela Gheorghiu, Ligabue, Placido Domingo e Umberto Tozzi
Andrea e Matteo Bocelli cantano a sorpresa al «Super Bowl» di Natale.
Andrea Bocelli (e il figlio Matteo) con Snoop Dogg all'evento sportivo natalizio più seguito dell'anno: White Christmas e l'Halftime Show - Andrea Bocelli e Matteo Bocelli, insieme alla leggenda del rap Snoop Dogg, sono stati i protagonisti a sorpresa del Netflix NFL Christmas Game ... msn.com
Andrea e Matteo Bocelli cantano a sorpresa al «Super Bowl» di Natale - I due tenori con il rapper Snoop Dogg intonano «White Christmas»: prima volta che artisti italiani si esibiscono a un Halftime Show della Nfl ... ilsole24ore.com
VIDEO | Netflix NFL Christmas Game Day, Andrea e Matteo Bocelli incantano il pubblico con Snoop Dogg - La performance sulle note di "White Christmas", ha incantato il pubblico e tenuto incollati circa 70milioni di telespettatori ... dire.it
Avete visto Snoop Dogg e Andrea Bocelli cantare insieme a Natale Sì, è successo davvero Durante lo Snoop’s Holiday Halftime Party, l’halftime show del NFL Christmas Game Day, i due hanno regalato una versione inedita di White Christmas, mandand - facebook.com facebook
Andrea Bocelli in concerto in Piazza San Marco #AndreaBocelli #Venezia x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.