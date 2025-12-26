Andò porta in teatro la vita che non si può narrare di Enzo Moscato

Tempo di lettura: 2 minuti na costruzione assolutamente spettacolare, ricca di fascino e capace di momenti di poesia con quel nitore e intensità propri del lavoro teatrale di Roberto Andò, questo omaggio che dedica a Enzo Moscato col titolo ‘Non posso narrare la mia vita’ e protagonista un Lino Musella in una prova d’attore davvero eccezionale, di bella, intima verità e attorno un bel gruppo di interpreti al Teatro Mercadante di Napoli, dove resta sino al 7 gennaio, prima di una tournée che parte dal Piccolo di Milano. Il testo deriva dal lampeggiante racconto autobiografico ‘Gli anni piccoli’ di Moscato, scomparso a gennaio 2024, in cui rievoca momenti della sua gioventù cercando di scoprirvi i segni della sua vocazione teatrale: ”Un libro che traduce – scrive nella prefazione Enrico Fiore – tutta la grazia e tutta la maledizione del teatro, costretto per sua natura a fingere la vita nel momento stesso in cui la vive”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

