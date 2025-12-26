Ancora vietato l' accesso agli argini | Troppo pericolosi e scivolosi

26 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'annuncio della sindaca di Lugo, Elena Zannoni: “Revocate tutte le ordinanze, tranne la possibilità di accesso agli argini. Sono ancora troppo pericolosi e scivolosi. Possono tutti tornare a casa”. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

ancora vietato l accesso agli argini troppo pericolosi e scivolosi

© Ravennatoday.it - Ancora vietato l'accesso agli argini: "Troppo pericolosi e scivolosi"

