Ancora un incidente stradale a Napoli | pedone travolto a pochi passi dallo stadio
Ancora un grave incidente stradale a Napoli. L'ennesimo sinistro è avvenuto alle prime luci del mattino a Fuorigrotta, a pochi passi dallo stadio Maradona. Un'auto proveniente dal sottopasso Claudio, per cause ancora da accertare, sarebbe finita su alcune vetture in sosta in piazzale Tecchio. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
