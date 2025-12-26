Ancora allerta maltempo in Emilia Romagna | fiumi sopra la soglia rossa

Emilia Romagna ancora nella morsa del maltempo. Per la giornata di oggi, venerdì 26 dicembre, l'allerta è passata da rossa e arancione, ma la situazione rimane comunque sotto osservazione, soprattutto per quanto riguarda il livello dei fiumi. Il declassamento riguarda la pianura bolognese e una. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Ancora allerta maltempo in Emilia Romagna: fiumi sopra la soglia rossa Leggi anche: Allerta rossa in Emilia Romagna, ancora sopra la soglia il fiume Idice. Le zone più colpite dal maltempo Leggi anche: Maltempo da allerta rossa in Emilia Romagna, tre paesi evacuati: due fiumi vicini alla soglia di allerta Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Natale con allerta rossa in Emilia Romagna, allarme per i fiumi e riunione unità di crisi; Maltempo: allerta arancione in Emilia-Romagna; Maltempo Emilia-Romagna, l'allerta rossa in diretta | Evacuazioni urgenti in cinque Comuni del Ravennate per il Senio e il Lamone, si alzano i livelli dei fiumi; Emilia-Romagna, allerta rossa. Evacuazioni nel Ravennate, si attende la piena del Senio. Diretta. Maltempo in Emilia-Romagna: evacuazioni per fiumi in piena nel Ravennate, ma l'allerta scende - Dopo le forti piogge delle ultime ore restano elevati i livelli di Senio e Lamone. ilfoglio.it

Maltempo Emilia Romagna, fiumi in piena, famiglie isolate e strade chiuse: oggi è allerta arancione - Inoltre, per la giornata di Santo Stefano è stata diramata una allerta gialla per rischio temporali ... fanpage.it

Maltempo oggi, la diretta: notte di paura in Emilia-Romagna, esondazione scongiurata nel Ravennate - È stata una notte di apprensione, nella pianura ravennate per il passaggio dei colmi di piena dei torrenti che ieri avevano superato la soglia rossa. leggo.it

Maltempo, estesa l'allerta meteo: i dettagli e le zone - facebook.com facebook

È allerta meteo in #EmiliaRomagna, dove sotto osservazione sono soprattutto i livelli dei fiumi x.com

