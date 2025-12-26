Ancona, 26 dicembre 2025 - “In un momento storico complesso, in cui le richieste di aiuto alle Caritas sono in costante aumento, il mondo agricolo non vuole voltarsi dall'altra parte. Donare il frutto del nostro lavoro è il modo più autentico per augurare buon Natale alla nostra comunità e ringraziare chi ogni giorno si adopera in queste realtà fondamentali della rete di solidarietà locale”. Così il presidente del Consorzio Agrario di Ancona, Alessandro Alessandrini, ha motivato la scelta di donare 750 kg di pasta, frutto del lavoro degli agricoltori locali, per sostenere le mense e gli empori della solidarietà gestiti dalle cinque Caritas diocesane. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ancona, il consorzio agrario dona 750 chili di pasra per le mense del povero

Omaggio lavoro donne in murales Consorzio Agrario Ancona - Il Consorzio Agrario di Ancona rende omaggio alla vocazione rurale del territorio, ricoprendo il silos principale posto all'ingresso di Jesi con un maestoso murale di forte suggestione: una mietitrice ... ansa.it

Consorzio Agrario Ancona, Ado Guerrini nuovo direttore - Il Consorzio Agrario di Ancona, punto di riferimento dell'agricoltura regionale per la fornitura di beni e servizi e per lo stoccaggio di cereali e girasoli, ha nominato Ado Guerrini nuovo direttore ... ansa.it

Alla manifestazione di protesta dei trattori a Macerata organizzata da Confagricoltura e a cui il Consorzio Agrario di Ancona ha partecipato, è venuto a trovarci anche il giornalista Daniele Andreani che ci ha intervistati e che ha realizzato un servizio su questa i - facebook.com facebook