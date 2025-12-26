Anche quest' anno l' assessore Pignoli serve il pranzo di Natale nella mensa della Caritas

L'assessore comunale Massimiliano Pignoli anche quest'anno si è recato per il pranzo di Natale nella mensa di via Alento della Caritas. Come avvenuto nel 2024, l'assessore ha raggiunto la Cittadella dell'accoglienza dove si trovavano le persone che hanno consumato il pranzo offerto dalla Caritas. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

