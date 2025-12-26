Maglie personalizzate del Calcio Napoli per gli assessori della giunta Manfredi e per i consiglieri comunali. Regalo firmato De Laurentiis. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: De Laurentiis parla di Bologna – Napoli e non solo, che promessa: “Sono convinto succederà quest’anno”

Leggi anche: Anche quest’anno i biglietti gratuiti per la finale di X Factor a Napoli rivenduti a 100 euro

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Napoli-Bologna, De Laurentiis: 'Avevate qualche dubbio su Conte?'; Discutibile? A volte. Vincente? Sicuro. Napoli, la tua forza è il metodo De Laurentiis; Anche quest'anno De Laurentiis regala a consiglieri e assessori di Napoli la maglia personalizzata; De Laurentiis: «Avevate dubbi su Conte? È un maestro a vincere. Da Maradona il Napoli non vinceva due trofei in un anno» A Mediaset: «Abbiamo pareggiato i conti col Bologna con la differenza che, come dice Saputo, questa è una competizione diversa, è.

Anche quest’anno De Laurentiis regala a consiglieri e assessori di Napoli la maglia personalizzata - Maglie personalizzate del Calcio Napoli per gli assessori della giunta Manfredi e per i consiglieri comunali. fanpage.it