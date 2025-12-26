Anagni Detenzione illegale di fuochi d’artificio e materiale esplodente confezionato artigianalmente I Carabinieri denunciano una coppia

Cronache Cittadine ANAGNI – I Carabinieri delle Stazioni di Anagni e Ferentino, in piena sinergia tra loro, coordinati dai colleghi dalla Compagnia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Anagni. Detenzione illegale di fuochi d’artificio e materiale esplodente confezionato artigianalmente. I Carabinieri denunciano una coppia Leggi anche: Sequestrata fabbrica illegale di fuochi d’artificio Leggi anche: Sant’Antimo: scoperta fabbrica illegale di fuochi d’artificio, denunciato Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Botti illegali, denunce e sequestro; Roma e provincia, Carabinieri in azione per le feste: sequestrati 140 kg di fuochi illegali e tre denunciati; Anagni, sequestro di botti illegali: i Carabinieri denunciano due persone. Fuochi d’artificio illegali in casa: maxi sequestro dei carabinieri - Sequestrati 92 ordigni pirotecnici artigianali e batterie di tubi monocolpo oltre i limiti consentiti. ciociariaoggi.it

Fuochi d'artificio illegali, scopri i nomi fantasiosi di bombe e petardi - Informazioni e curiosità sui botti illegali più diffusi ... italiaoggi.it

Fuochi pirotecnici illegali, sequestri per migliaia di chili in tutta Italia - Operazioni congiunte di Guardia di Finanza, Carabinieri e Polizia hanno bloccato la vendita di prodotti pericolosi e commercializzati illegalmente ... msn.com

Uno spaventoso incidente si è verificato in autostrada poco dopo la mezzanotte. Una notte di Natale da incubo per chi era diretto in direzione sud. L’A1 Roma-Napoli, tra lo svincolo di Colleferro e quello di Anagni - Fiuggi, in direzione Napoli, è rimasta infatti - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.