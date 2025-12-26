Miglioramento dell’illuminazione pubblica del territorio: il Comune di Bondeno prosegue nell’impegno rivolto alla riqualificazione e all’estensione del servizio sul territorio. In continuità con il precedente ciclo di interventi, che ha avuto un valore di circa 140mila euro, stavolta il Municipio. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Ampliamento e riqualificazione degli impianti di pubblica illuminazione, via al progetto

Leggi anche: Lavori di manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione, come cambia la viabilità

Leggi anche: Illuminazione pubblica, al via i lavori di riqualificazione. Caminiti: "Otterremo risparmio energetico significativo"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

BONDENO: AMPLIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE; Illuminazione pubblica, al via il partenariato con Edison: Città più sicura e sostenibile; Si torna a sciare in Valpalot? In Regione Lombardia si riaccende la speranza: nell'ordine del giorno lo stanziamento di risorse; Consiglio comunale a Celano, riconfermate le tariffe minime sui tributi e approvato il bilancio di previsione.

Illuminazione pubblica. Prosegue la riqualificazione degli impianti sul lungomare - Avanzano a Lerici i lavori di riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica in tutta la zona del lungomare, tra Piazza... lanazione.it

L'Aquila, Edison Next: al via la riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione - Edison Next, al via a L'Aquila gli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione e degli edifici di proprietà comunale Edison Next è parte di un raggruppamento di ... affaritaliani.it

Cuglieri, un progetto per la riqualificazione dell’illuminazione pubblica - Nuove risorse economiche per efficientare l’illuminazione pubblica dei centri abitati di Cuglieri e delle borgate marine. unionesarda.it

? Qualche TSR serale ? nella STAZIONE di RHO su ?? S5 e ? S6

Il progetto di riqualificazione dell'ex Politeama è stato inviato oggi dal team di progettisti al Comune di Varese, che l'ha inoltrato a sua volta a Regione Lombardia. Il sindaco Galimberti: «Ampliamento reso possibile dalla rigenerazione degli edifici comunali adi - facebook.com facebook

Il 10 dicembre #UNIFI inaugura un nuovo Spazio studio nel plesso Morgagni: 48 nuove postazioni al secondo piano, con Wi-Fi, prese elettriche e uno scaffale del libero scambio. Un intervento che rientra nel piano di ampliamento e riqualificazione degli spazi x.com