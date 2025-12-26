Amorim sblocca Zirkzee alla Roma a una sola condizione | quanto costerà ai giallorossi tutto l'affare

Zirkzee e Mainoo, Amorim gela Roma e Napoli: "Dallo United non parte nessuno tranne se..." - Il tecnico portoghese ha parlato della situazione dei due calciatori, ai limiti del progetto tecnico. tuttosport.com

Zirkzee alla Roma subito, il Manchester blocca tutto: le parole di Amorim gelano i tifosi - Il tecnico del club inglese frena la trattativa per la cessione dell'ex attaccante del Bologna: prima pretende garanzie dai suoi dirigenti ... msn.com

Questa la formazione del Manchester United scelta da Rúben Amorim per il Monday night della sedicesima giornata di Premier League contro l'AFC Bournemouth all'Old Trafford. Un cambio rispetto alla vittoria contro il Wolverhampton Wanderers FC, con Len - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.