Amorim e il mercato del Manchester United | Difficile cedere senza un sostituto

È iniziato il conto alla rovescia per l'inizio ufficiale della finestra invernale di calciomercato e in casa Roma si continua a lavorare per trovare i rinforzi adatto da regalare a Gasperini. In primis, Massara spera di poter portare a Trigoria Joshua Zirkzee, individuato come il profilo per poter dare un impulso positivo al reparto offensivo, spesso apparso in difficoltà nel corso della stagione. Per poter chiudere l'affare servirà però trovare l'accordo con il Manchester United, in quella che si prospetta una trattativa intensa per la quale servirà uno scatto nel mese di gennaio. Le parole di Amorim. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Amorim e il mercato del Manchester United: "Difficile cedere senza un sostituto" Leggi anche: Amorim: "Mainoo è il futuro del Manchester United" Leggi anche: Amorim chiude a Mainoo: «È il futuro del Manchester United» Zirkzee alla Roma subito, il Manchester blocca tutto: le parole di Amorim gelano i tifosi - Il tecnico del club inglese frena la trattativa per la cessione dell'ex attaccante del Bologna: prima pretende garanzie dai suoi dirigenti ... corrieredellosport.it

