"> Ruben Amorim frena sul futuro di Kobbie Mainoo e, di fatto, raffredda le voci di mercato che nelle ultime settimane avevano accostato il giovane centrocampista al Napoli. In conferenza stampa, il tecnico del Manchester United è stato chiaro: «Per me Mainoo è il futuro del Manchester United». Parole che suonano come una presa di posizione netta, soprattutto in vista della prossima finestra invernale di calciomercato, nella quale il classe 2005 era finito tra i principali obiettivi del club azzurro. Amorim ha spiegato che, nonostante le difficoltà del momento, il club inglese sta seguendo una linea precisa: «Stiamo facendo fatica, ma abbiamo un piano e lo seguiremo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - Amorim chiude a Mainoo: «È il futuro del Manchester United»

Leggi anche: Amorim: “Mainoo è il futuro del Manchester United”

Leggi anche: Il tecnico del Manchester United, Amorim, parla del futuro di Casemiro

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Amorim sugli infortuni di Bruno e Mainoo: «Dobbiamo trovare delle soluzioni» - Ruben Amorim ha spiegato che il Manchester United proseguirà con il proprio piano nonostante gli infortuni di Bruno Fernandes e Kobbie Mainoo, usciti acciaccati dalla sfida contro l’Aston Villa e ora ... corrieredellosport.it

Man United, visto Mainoo? Al cambio di Amorim al 91', la sua faccia è tutta un programma - Sotto la gestione di Ruben Amorim al Manchester United il centrocampista inglese è diventato un fantasma, con soli ... tuttomercatoweb.com

Mainoo via, chiuso allo United? Amorim: "Non è che non ci interessi il suo successo" - Il Manchester United torna in campo e può già mettersi alle spalle il pareggio subito in rimonta con il Fulham in campionato. tuttomercatoweb.com

La follia di Mainoo + il futuro di Fernandes — Il caos del Man United SPIEGATO

Chiude l’anno con una vittoria la , che vince in casa e resta in scia nelle prime posizioni. Sconfitta e conseguente uscita dalla Coppa Italia per l’ , che viene battuta nel turno preli - facebook.com facebook