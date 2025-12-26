ambientalismo contro ambientalismo

Conservatore: Partiamo da un fatto che viene rimosso: l’ambientalismo europeo sta perdendo consenso. E non perché le persone non capiscano il problema climatico, ma perché troppe politiche verdi vengono vissute come punitive, astratte, calate dall’alto. Quando la transizione viene raccontata come una sequenza di divieti e scadenze, senza spiegare come si vive nel frattempo, la reazione è inevitabile. Progressista: Il problema dell’ambientalismo non è essere troppo radicale, ma esserlo a metà: annunci svolte epocali e poi, appena il consenso scricchiola, arretri. Così non guidi il cambiamento, lo rinvii. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

