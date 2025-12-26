Altro ferito in strada nel Napoletano

9.47 Dopo il bambino di 7 anni colpito di striscio da un proiettile la sera della Vigilia, a Pomigliano d'Arco si è registrato un altro analogo episodio. Un 47enne è andato al Pronto soccorso dell'ospedale del Mare a Napoli, la sera di Natale, dicendo che il 24 pomeriggio era stato raggiunto da una pallottola vagante, mentre passeggiava con la compagna. Anche in questo caso una ferita lieve, da arma di piccolo calibro. Indagano i Carabinieri, allertati dai sanitari,. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

